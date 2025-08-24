"จิรายุ" แจงปมคลิปศาล รธน. ยันตุลาการพูด นั่งลงครับ ไม่ใช่ นั่งลงลูก

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกฯ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการฯ กล่าวถึงกรณีมีการบิดเบือนคำพูดในวันสืบพยานของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ ว่า โดยหลังจากนายกฯ กล่าวคำสาบานตนแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้กล่าวคำว่า นั่งลงครับ แต่กลับมีกระบวนการนำไปบิดเบือนและตกแต่งเสียง โดยกล่าวหาว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพูดว่า นั่งลงลูก ซึ่งเป็นการบิดเบือน
ขณะเดียวกัน ยังพบว่า นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีดังกล่าวหลายประเด็น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นายชวน อาจจะยังไม่ได้ฟังคลิปเต็มในวันดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ฟังจากคลิปที่ถูกบิดเบือนและตกแต่ง ซึ่งความเป็นจริงการบันทึกเสียงทั้งหมด หรือการกล่าวบนบัลลังก์ คนที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาได้ยินตรงกันว่า นั่งลงครับ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ตนในฐานะเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะ กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการฯ ติดตามการทำงานกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด ไม่มีเหตุผลใด ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่จะใช้คำพูดในลักษณะเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาลไหนก็ตาม
