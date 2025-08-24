ศรีลังกาเปิดกิจกรรมออกกำลังกาย นร.ทั่วประเทศ หวังเสริมภูมิคุ้มกันในเด็ก

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ว่า นางมาธุรา เสนีวิรัตนา รมช.ศึกษาธิการและอุดมศึกษาของศรีลังกา เปิดเผยการดำเนินโครงการกิจกรรมออกกำลังกายประจำวันสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มใหม่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน โดยการตัดสินใจดังกล่าว เกิดขึ้นระหว่างการประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกีฬาของศรีลังกา โดยมี ดร.หริณี อมรสุริยะ นายกรัฐมนตรีศรีลังกา เป็นประธาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความกังวลด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคไม่ติดต่อในเด็กที่เพิ่มสูง
ทั้งนี้ กระทรวงทั้งสองแห่งจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อประสานงานระหว่างสมาคมกีฬาโรงเรียนและหน่วยงานด้านกีฬาระดับชาติ โดยคณะกรรมการจะมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ฝึกซ้อม พร้อมรับรองว่า กิจกรรมกีฬาสำหรับเด็กจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
