กรมวิทย์ร่วมสถาบันวิจัยฯ ผลิตสเปรย์น้ำกระท่อม ลดปวดกล้ามเนื้อ หวังเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

วันนี้ (24 ส.ค.) ภก.จำรัส กาญจนไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สกัดสารไมทราไจนีนบริสุทธิ์ 99.99% เพื่อพัฒนาสารสกัดใบกระท่อมออกมาในรูปแบบน้ำ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านร่วมกับเทคโนโลยีของกรมวิทย์ ทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ใบกระท่อม ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทยใช้ ราคาถูกกว่านำเข้า 3 เท่า ตกขวดละ 5,000 บาท และเล็งต่อยอดเป็นยากิน ทดแทนมอร์ฟีน ใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง
ที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาในสัตว์ทดลอง และทำในเซลล์เพาะเลี้ยงพบว่ามีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมศึกษาในมนุษย์เรื่องความระคายเคือง และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีจำหน่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2569
ที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาในสัตว์ทดลอง และทำในเซลล์เพาะเลี้ยงพบว่ามีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมศึกษาในมนุษย์เรื่องความระคายเคือง และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีจำหน่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2569