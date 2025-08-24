ปภ.เฝ้าระวังพายุโซนร้อนคาจิกิ คาดส่งผลฝนตกหนักหลายพื้นที่ในไทย 24-27 ส.ค.นี้

นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังพายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิ ซึ่งคาดว่า จะส่งผลให้ช่วงวันที่ 24-27 สิงหาคมนี้ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
ทั้งนี้ ปภ. ได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีการรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น และกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย คาดว่า ขอบด้านหน้าของพายุจะทำให้มีเมฆฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมตามแนวชายฝั่งเวียดนาม สปป.ลาว และด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรงบริเวณภาคอีสานตอนบน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมทั้ง กทม.และปริมณฑล ในช่วงวันที่ 24-27 ส.ค. ซึ่ง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย มีความห่วงใยต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ศูนย์ ปภ.เขต และ กทม. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเตรียมการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
