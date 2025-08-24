xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น ฝนตกหลายพื้นที่ฝั่งธนฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยเขตหนองแขม บางแค จอมทอง บางบอน ธนบุรี คลองสาน หนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้