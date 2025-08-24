ข่าวปลอม อย่าแชร์! บริษัท Anocoin ออกหนังสือรับรองอ้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง บริษัท Anocoin ออกเอกสารรับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตรวจสอบหนังสือรับรองของบริษัทดังกล่าวแล้ว พบว่า เป็นการปลอมแปลง และพบมีความผิดปกติ เนื่องจากหนังสือรับรองฉบับดังกล่าว ไม่ตรงกับรูปแบบที่กรมฯ กำหนด ดังนั้น หนังสือรับรองดังกล่าว เป็นการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนของกลุ่มมิจฉาชีพ
