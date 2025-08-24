xs
xsm
sm
md
lg

อากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 ครึ่งนี้ มีฝนเล็กน้อยหนองแขม บางแค บางบอน หนองจอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 15.30 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อยก่อตัวในพื้นที่เขตหนองแขม บางแค บางบอน หนองจอก เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้