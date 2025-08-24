ทนายวัดพระบาทน้ำพุยันเลขบัตร ปชช.13 หลัก "พระอลงกต" ไม่ซ้ำกับผู้เสียชีวิต

นายศุภชัย สิงคาลวานิช ทนายความวัดพระบาทน้ำพุ แถลงข่าวกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยหลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในเรื่องเงินบริจาค และการดูแลผู้ป่วยเอดส์ ว่า สังคมเข้าใจเราในทางที่ผิด เพราะเกิดการชี้นำจากหลายเพจ และผู้มีอิทธิพลทางสื่อ เอาเรื่องปะติดปะต่อทำให้เราเสียหาย อย่างเรื่องเด็กชายใจแก้ว ที่เกิดจากหญิงออทิสติก แต่ท่านเจ้าคุณรับเลี้ยง ก็สร้างเรื่องว่าเป็นลูกของเจ้าคุณ ซึ่งเด็กก็เป็นเอดส์ แต่ไม่ใช่ลูกของพระอลงกต แต่ไม่มีใครแก้ข่าวให้
นายศุภชัย ยังยืนยันว่า หลวงพ่ออลงกต มีบัตรปะชาชน และนามสกุล พูลมุข ตามหลักฐานของกระทรวงมหาดไทย ส่วนเรื่องเลข 13 หลัก ในหนังสือสุทธิ ยืนยันว่าคนละเลขบัตรประชาชนกัน
ส่วนทำไมพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน นายอลงกต ถึงเข้าไปที่มูลนิธินั้น นายศุภชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้ติดตามละเอียด จะจดเอาคำถามไปพิจารณาแล้วจะตอบในการแถลงครั้งหน้า ยืนยันว่า เรื่องของวัดตรวจสอบไปมากแล้ว แต่เรื่องมูลนิธิ ต้องขอเวลา ตรวจสอบ จะตอบคราวหน้าแน่นอน
