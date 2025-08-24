เชียงใหม่เปิดประตูทุกบานเร่งระบายน้ำสู่ด้านล่าง เตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำปิงวันนี้ (24 ส.ค.68) บริเวณต้นน้ำที่ อ.เชียงดาว มีระดับเพิ่มสูงขึ้นแต่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนน้ำปิงผ่านที่ผ่านบ้านช่อแล อ.แม่แตงอยู่ที่ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันแม่น้ำปิงไหลผ่านเข้าเมืองเชียงใหม่ ผ่านจุดวัด P1 (สะพานนวรัตน์) ที่ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ปกติรับน้ำได้ไม่เกิน 450-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า การระบายน้ำฝายชลประทานตลอดแม่น้ำปิงมีประตูระบายน้ำทั้งหมด 11 แห่ง ตั้งแต่ตัวเมืองเชียงใหม่ ก่อนถึงทะเลสาบดอยเต่า ตอนนี้เปิดประตูระบายน้ำทุกบาน เช่น ประตูน้ำป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ ยกประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ที่ด้านล่าง ประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ตอนล่างเช้านี้ระบายน้ำ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เปิดทั้งหมด 10 บาน เพื่อเตรียมรับมืออิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ
