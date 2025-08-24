อุตุฯ ฉ.8 คาดพายุคาจิกิเข้าเวียดนามพรุ่งนี้ เตือนไทยระวังฝนตกหนักถึง 27 ส.ค.68

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 8 เรื่อง พายุคาจิกิ และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย โดยมีรายละเอียดว่า 07.00 น. วันนี้ (24 ส.ค.) พายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว ต่อมาเวลา 10.00 น. มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 550 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 17.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 110.7 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวิญ ประเทศเวียดนามตอนบน และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ในวันที่ 25 สิงหาคม และจะอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวในช่วงเช้าวันที่ 26 สิงหาคม พายุนี้มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง และเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณน่าน ในช่วงเย็นของวันที่ 26 สิงหาคมนี้
จากอิทธิพลดังกล่าว ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 24-26 สิงหาคมนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางเดินพายุ ได้แก่ บึงกาฬ หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน สำหรับภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ลมแรง และฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
