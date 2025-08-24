ผู้ว่าฯ สระแก้วยันพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน อยู่ในราชอาณาจักรไทย

เพจ สวท.สระแก้ว เผยแพร่สารจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงกรณีเอกสารสิทธิ์ชาวบ้านหนองจาน อ.โคกสูง ระบุว่า ผมกราบขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกรณีพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง ขอยืนยันว่า พื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง อยู่ในราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ใบจอง (ส.ค.2) และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) บริเวณบ้านหนองจาน และบริเวณหลักเขตแดนที่ 45-49 สามารถยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศได้ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่มีสิทธิทุกราย ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ กต. แถลงยืนยันว่า บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย เคยใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราว และเมื่อปี 2560 แจ้งให้กัมพูชาปลดธงชาติออก แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จนกลายเป็นประเด็นขัดแย้งใหม่
ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ใบจอง (ส.ค.2) และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) บริเวณบ้านหนองจาน และบริเวณหลักเขตแดนที่ 45-49 สามารถยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศได้ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่มีสิทธิทุกราย ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ กต. แถลงยืนยันว่า บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย เคยใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราว และเมื่อปี 2560 แจ้งให้กัมพูชาปลดธงชาติออก แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จนกลายเป็นประเด็นขัดแย้งใหม่