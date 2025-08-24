มทภ.2 แสดงความเสียใจครอบครัว "พลทหารพิทยุตม์ โสดา" ปกป้องอธิปไตยไทยจนตัวตาย

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พลทหารพิทยุตม์ โสดา ซึ่งได้รับรายงานจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงจากพื้นที่แล้ว ถึงการเสียชีวิตของพลทหารพิทยุตม์ เกิดจากอาการเจ็บป่วยที่สะสมมาจากการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดยไทย-กัมพูชา ที่ปราสาทตาเมือนธม แต่ยังไม่มีการปะทะกันจนกระทั่งถึงปัจจุบัน น้องพลทหารพิทยุตม์ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างดี
ทั้งนี้ สิทธิกำลังพลต่างๆ จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ เพราะถือว่าอยู่ระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ชายแดน
