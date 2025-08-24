เมืองซานยาของจีนสั่งปิดทุกกิจกรรม-ขนส่ง เตรียมรับมือพายุคาจิกิที่ทวีกำลังรุนแรง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีน เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ (24 ส.ค.) พายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิ อยู่ห่างจากเมืองซานยา ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลไห่หนาน หรือมณฑลไหหลำ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 กิโลเมตร โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ 38 เมตรต่อวินาที โดยพยากรณ์อากาศระบุว่า พายุโซนร้อนคาจิกิ มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ขณะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วลมสูงสุดอาจสูงถึง 48 เมตรต่อวินาที
ทั้งนี้ เมืองซานยา ทางตอนใต้ของจีน มีชื่อเสียงจากรีสอร์ตริมทะเลและชายหาดสวยงาม ได้สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยว ธุรกิจ และระงับการขนส่งสาธารณะทั้งหมด เพื่อเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ ที่กำลังทวีกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
