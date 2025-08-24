อุตุฯ เผยสถานการณ์พายุโซนร้อนคาจิกิ ทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์พายุคาจิกิ ว่า เวลา 09.00 น. พบพายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก ค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย คาดว่า ขอบด้านหน้าของพายุจะทำให้มีเมฆฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมตามแนวชายฝั่งเวียดนาม สปป.ลาว และด้านตะวันออกของภาคอีสาน
ก่อนหน้านี้ ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรง คาจิกิ มีศูนย์กลางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (ห่างจากเมืองดองฮอย ประมาณ 570กม.) กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย เมฆฝนปกคลุมเป็นบริเวณกว้างใกล้ศูนย์กลางพายุ ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
