ครอบครัว "อลงกต พลมุข" ที่เสียชีวิต ยันไม่เกี่ยวข้องกับ "หลวงพ่ออลงกต"

กรณีข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของชายชื่อ อลงกต พลมุข ข้าราชการกรมชลประทาน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ชื่อและนามสกุลกลับไปตรงกับหลวงพ่ออลงกต ทั้งชื่อพ่อก็ตรงกันคือ นายเสริมวิทย์ พลมุข ชาวขอนแก่น ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น และกรมการปกครองชี้แจง ชื่อ-สกุล หลวงพ่ออลงกต ไปซ้ำกับคนตาย มีจุดที่แตกต่างกัน อยากให้ธนาคารชี้แจงกรณีเปิดพร้อมเพย์ผู้ตาย เผยชื่อเดิมหลวงพ่อ พบหลักฐานทำบัตร ไม่เปลี่ยนเลขประจำตัว ตามที่เสนอข่าวไปนั้น
นายเสริมวิทย์ อายุ 85 ปี พ่อของนายอลงกต พลมุข ที่เสียชีวิตไปแล้ว กล่าวว่า ตนมีลูกชาย 3 คน คนโตคือ นายอลงกต ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 2 ปี คนกลางยังมีชีวิตอยู่ ส่วนคนเล็กก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกัน ยืนยันว่า พระอลงกตนั้น ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ลูก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับครอบครัว แต่ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่า พระอลงกต มีชื่อและนามสกุลตรงกับลูกชายคนโต
ขณะที่ ดร.ดาหวัน ทะสา นายก อบต.กู่ทอง หลานสาวของนานเสริมวิทย์ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายอลงกต เปิดเผยว่า ตนเป็นญาติกันนายอลงกต พลมุข ซึ่งพ่อของนายอลงกต เป็นน้องชาย ของแม่ตน แต่ตอนนี้พี่น้องของนายเสริมวิทย์ เสียชีวิตไปหมดแล้ว เหลือแต่นายเสริมวิทย์ พลมุข คนเดียว จึงมาอยู่กับตนที่มหาสารคาม ได้ประมาณ 4-5 เดือน
ส่วนรู้จักกับหลวงพ่ออลงกตหรือไม่นั้น ดร.ดาหวัน กล่าวว่า รู้จักในนามวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งตนเคยพาผู้ป่วยโรคเอดส์ ในหมู่บ้านบ้านไปรักษาที่วัดพระบาทน้ำพุด้วย และผู้ป่วยโรคเอดส์เสียชีวิตไปแล้ว ก็เห็นว่าพระอลงกต มีชื่อนามสกุลเดียวกัน นึกว่าเป็นญาติกัน ก็พูดคุยถามไถ่กันในหมู่เครือญาติ แต่ไม่ได้มีใครสงสัยอะไร เพราะไม่ใช่ญาติกัน อาจจะมีชื่อและนามสกุลตรงกันเฉยๆ
นายเสริมวิทย์ อายุ 85 ปี พ่อของนายอลงกต พลมุข ที่เสียชีวิตไปแล้ว กล่าวว่า ตนมีลูกชาย 3 คน คนโตคือ นายอลงกต ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 2 ปี คนกลางยังมีชีวิตอยู่ ส่วนคนเล็กก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกัน ยืนยันว่า พระอลงกตนั้น ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ลูก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับครอบครัว แต่ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่า พระอลงกต มีชื่อและนามสกุลตรงกับลูกชายคนโต
ขณะที่ ดร.ดาหวัน ทะสา นายก อบต.กู่ทอง หลานสาวของนานเสริมวิทย์ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายอลงกต เปิดเผยว่า ตนเป็นญาติกันนายอลงกต พลมุข ซึ่งพ่อของนายอลงกต เป็นน้องชาย ของแม่ตน แต่ตอนนี้พี่น้องของนายเสริมวิทย์ เสียชีวิตไปหมดแล้ว เหลือแต่นายเสริมวิทย์ พลมุข คนเดียว จึงมาอยู่กับตนที่มหาสารคาม ได้ประมาณ 4-5 เดือน
ส่วนรู้จักกับหลวงพ่ออลงกตหรือไม่นั้น ดร.ดาหวัน กล่าวว่า รู้จักในนามวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งตนเคยพาผู้ป่วยโรคเอดส์ ในหมู่บ้านบ้านไปรักษาที่วัดพระบาทน้ำพุด้วย และผู้ป่วยโรคเอดส์เสียชีวิตไปแล้ว ก็เห็นว่าพระอลงกต มีชื่อนามสกุลเดียวกัน นึกว่าเป็นญาติกัน ก็พูดคุยถามไถ่กันในหมู่เครือญาติ แต่ไม่ได้มีใครสงสัยอะไร เพราะไม่ใช่ญาติกัน อาจจะมีชื่อและนามสกุลตรงกันเฉยๆ