ผบ.ทบ.เยี่ยมกำลังพลกองกำลังสุรนารี หลังหมุนเวียนจากการสู้รบมาพักรักษาตัว

พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เยี่ยมกำลังพล ของกองกำลังสุรนารี ที่ได้หมุนเวียนออกจากการสู้รบ ออกมาพักรักษาตัว โดยได้รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการบริการทางการแพทย์ ของหน่วยสายแพทย์กองทัพภาคที่ 2 จาก พลตรี ณรงค์ ภักดีศุภผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี/แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทหารในพื้นที่ ในการดูแลป้องกันสุขภาพ และให้การรักษากำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนแบบองค์รวม ตามพันธกิจอนุรักษ์กำลังรบ ทัังการส่งเสริมสุขภาพกำลังพล, การส่งกลับสายแพทย์, การรักษาพยาบาลกำลังพลที่เจ็บป่วย และ การจัดทีมประเมินและช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (M-MCATT) ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและประเมินสภาพจิตใจของกำลังพลที่ปฏิบัติงานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา รวมทั้งญาติกำลังพลที่สูญเสีย และประชาชนในศูนย์อพยพ เพื่อคลายความกังวลใจ และสามารถนำผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว