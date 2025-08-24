ข่าวปลอม อย่าแชร์! Set เปิดลงทะเบียนเรียนเทรดหุ้นฟรี ผ่านเพจชีพจรหุ้น ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Set เปิดลงทะเบียนเรียนเทรดหุ้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเพจชีพจรหุ้นนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตือนว่า อย่าหลงเชื่อ เพจชีพจรหุ้น เนื่องจากได้ทำการแอบอ้าง ใช้ชื่อและโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปทำการโฆษณาชักชวนให้ลงทะเบียนเรียนผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีนโยบายดังกล่าว จึงขอเตือนประชาชนโปรดระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินไปโดยเด็ดขาด
