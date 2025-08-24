สหรัฐฯ จำกัดสิทธิยูเครนใช้ ATACMS โจมตีเป้าหมายในรัสเซีย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า รัฐบาลวอชิงตันไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้ระบบขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐฯ เพื่อโจมตีเป้าหมายในรัสเซีย
เดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นัล รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จำกัดสิทธิของยูเครน ในการใช้งานระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีระยะทำการไกล อะแทคซิมส์ ( Army Tactical Missile System – ATACMS ) เพื่อโจมตีเป้าหมายในรัสเซีย
เดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นัล รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จำกัดสิทธิของยูเครน ในการใช้งานระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีระยะทำการไกล อะแทคซิมส์ ( Army Tactical Missile System – ATACMS ) เพื่อโจมตีเป้าหมายในรัสเซีย