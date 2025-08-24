คลังคาดจัดเก็บรายได้ของ รบ.ปี 68 ต่ำกว่าเป้า จากพิษเศรษฐกิจชะลอตัว

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2568 กระทรวงการคลังได้เผชิญความเสี่ยงในการจัดเก็บรายได้ และการปิดหีบงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย โดยปี 2568 รัฐบาลกำหนดงบประมาณรายจ่ายที่ 3.75 ล้านล้านบาท และตั้งเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ที่ 2.88 ล้านล้านบาท ส่วนที่เหลือมีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุล เพื่อกู้ชดเชยขาดดุล 865,700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สามารถปิดหีบได้ลง หรือทำงบประมาณรายรับพอดีกับรายจ่าย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในทุกๆ ปี
อย่าไรก็ตาม ในปี 2568 ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าทำได้ต่ำกว่า ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้การเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ต่ำกว่าเป้าหมาย คาดว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลทั้งปี 2568 ที่ตั้งไว้จะน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
