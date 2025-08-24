ศบ.ทก.เผยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จว. ยังปกติ ทหารไทยตรึงกำลัง 24 ชม.

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) สรุปสถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด ว่า สถานการณ์ยังปกติ กองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในบางพื้นที่
ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีหลักฐานชัดเจนว่า กัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา (จีบีซี) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 และสนธิสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง
