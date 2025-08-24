ดุสิตโพลเผย ปชช.เกือบ 100% มองปัญหาทุจริตในสังคมรุนแรงมาก

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,163 คน ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2568 ประเด็นการทุจริตในสังคมไทย ณ วันนี้ เพื่อสะท้อนมุมมองและความรู้สึกของประชาชนต่อปัญหานี้
จากการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.47 มองว่าปัญหาการทุจริตในปัจจุบันมีความรุนแรงมาก และร้อยละ 78.50 ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยร้อยละ 86.93 มีความกังวลเกี่ยวกับการทุจริตด้านงบประมาณภาครัฐมากที่สุด และร้อยละ 68.96 มองว่า รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
