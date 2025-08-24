xs
จีนเผยมูลค่าการค้าต่างประเทศเซินเจิ้น 7 เดือนแรกปี 68 เพิ่มขึ้น 2.58 ล้านล้านหยวน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การค้าต่างประเทศของเมืองเซินเจิ้น ในมณฑลกวางตุ้ง ของจีน เปิดเผยว่า ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 เพิ่มสูงถึง 2.58 ล้านล้านหยวน หรือราว 11.63 ล้านล้านบาท จัดอยู่ในอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อีกหลายแห่งของประเทศ