กรมการปกครองชี้หลวงพ่ออลงกตเปิดบัญชีพร้อมเพย์รับบริจาคตรงชื่อคนตายต้องให้แบงก์ตรวจสอบ

จากกรณีที่มีกระแสข่าว หลวงพ่ออลงกต มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับ นายอลงกต พลมุข ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว กรมการปกครอง ชี้แจงว่า ตรวจสอบพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข : นามสกุล พูลมุข มีสระ อู) มีเลขประจำตัวประชาชนคนละหมายเลขกับ นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) ยืนยันว่า บุคคลทั้งสองมิใช่บุคคลคนเดียวกัน และเลขประจำตัวประชาชนไม่ซ้ำกัน ดังนั้น ข่าวที่เผยแพร่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกตตรงกับบุคคลที่เสียชีวิต จึงไม่เป็นความจริง ต่อมา กรมการปกครอง ชี้แจงเพิ่มเติมผ่านเพจกรมการปกครอง ความว่า กรมการปกครอง ชี้แจงกรณีเลขประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกต จากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ดังนี้
1. เดิมหลวงพ่ออลงกตฯ ชื่อ เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ต่อมาปี 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น อลงกต พูลมุข ทั้งนี้ พบหลักฐานการทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหลวงพ่อฯ ทุกรายการ โดยไม่มีการเปลี่ยนเลขประจำตัวประชาชน
2. ส่วนการออกใบสุทธิพระ ไม่ได้เป็นเอกสารราชการ ยืนยันตัวบุคคล ที่ออกโดย กรมการปกครอง
3. สำหรับ นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) พบหลักฐาน การทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน เป็นรูปถ่าย นายอลงกต พลมุข บุคคลเดียว ไม่มีภาพใบหน้าบุคคลอื่น
ทั้งนี้ การเปิดพร้อมเพย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย ซึ่งตรงกับ บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ เป็นการดำเนินการโดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
1. เดิมหลวงพ่ออลงกตฯ ชื่อ เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ต่อมาปี 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น อลงกต พูลมุข ทั้งนี้ พบหลักฐานการทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหลวงพ่อฯ ทุกรายการ โดยไม่มีการเปลี่ยนเลขประจำตัวประชาชน
2. ส่วนการออกใบสุทธิพระ ไม่ได้เป็นเอกสารราชการ ยืนยันตัวบุคคล ที่ออกโดย กรมการปกครอง
3. สำหรับ นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) พบหลักฐาน การทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน เป็นรูปถ่าย นายอลงกต พลมุข บุคคลเดียว ไม่มีภาพใบหน้าบุคคลอื่น
ทั้งนี้ การเปิดพร้อมเพย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย ซึ่งตรงกับ บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ เป็นการดำเนินการโดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป