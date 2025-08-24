ญี่ปุ่นเผยราคาเฉลี่ยคอนโดฯ สร้างใหม่ทั่วโตเกียว ก.ค.68 เพิ่มขึ้น 28.4%

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ (24 ส.ค.) ว่า สถาบันเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น รายงานราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ทั่วกรุงโตเกียว และสามจังหวัดโดยรอบ ได้แก่ คานางาวะ ไซตามะ และชิบะ สูงแตะ 100.72 ล้านเยน หรือราว 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2567
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามภูมิภาค ราคาเฉลี่ยคอนโดมิเนียมใน 23 เขตพิเศษของกรุงโตเกียว เพิ่มขึ้น 24.4 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 135.32 ล้านเยน หรือราว 29 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปิดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่และระดับไฮเอนด์
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามภูมิภาค ราคาเฉลี่ยคอนโดมิเนียมใน 23 เขตพิเศษของกรุงโตเกียว เพิ่มขึ้น 24.4 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 135.32 ล้านเยน หรือราว 29 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปิดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่และระดับไฮเอนด์