UN เรียกร้องความเป็นพลเมือง-ความเท่าเทียมแก่ชาวโรฮีนจาในเมียนมาร์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เรียกร้องความเป็นพลเมือง ความเท่าเทียม และความมั่นคงปลอดภัยแก่ชาวโรฮีนจาในเมียนมาร์ หลังจากพวกเขาต้องเผชิญการปราบปรามจนต้องอพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังกลาเทศ ตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว
นายเจเรมี ลอว์เรนซ์ โฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า เรากำลังจะผ่านพ้นอีกหนึ่งปีที่ปราศจากความยุติธรรม จากความรุนแรงซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในรัฐยะไข่ของเมียนมาร์ รวมถึงถูกทิ้งให้ตั้งคำถามว่า ความทุกข์ยากอันยาวนานจากอาชญากรรมเหล่านี้ และอาชญากรรมที่ยังคงดำเนินอยู่จะสิ้นสุดลงเมื่อใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนชาวโรฮีนจา
