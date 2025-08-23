รบ.ประกาศเขตเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 7 จว.ชายแดนไทย-กัมพูชา

วันนี้ (23 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า รัฐบาลได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดน ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ครอบคลุมพื้นที่ 45 อำเภอ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการสำรวจของศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงมหาดไทย พบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 779,379 คน จาก 315,476 ครัวเรือน โดยรัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือรวมแล้วกว่า 617 ล้านบาท
สำหรับเงินเยียวยาได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตแล้ว 17 ราย เป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท และผู้บาดเจ็บ 36 ราย เป็นเงินกว่า 3.5 แสนบาท ส่วนงบประมาณที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนมีวงเงินกว่า 201 ล้านบาท
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย โดยซ่อมเสร็จแล้ว 533 หลัง เป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท พร้อมทั้งมีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ช่วยเหลือค่าไฟกว่า 2.7 แสนครัวเรือน เป็นเงิน 392 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาคได้ช่วยเหลือค่าน้ำกว่า 2.1 หมื่นครัวเรือน และศูนย์พักพิงชั่วคราว 138 แห่ง เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท
