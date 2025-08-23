นักโทษหลบหนี! จากเรือนจำนนทบุรี ขณะทำงานในร้านหับเผย พบต้องสงสัยแจ้งด่วน 191

วันนี้ (23 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี รับเเจ้งจากศูนย์วิทยุนนทรี ว่า มีนักโทษชายหลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ขณะออกมาทำงานในร้านหับเผย ของเรือนจำ ซึ่งจากการประสานกับเจ้าหน้าที่เรือนจำทราบชื่อคือ นช.อนุชิต (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี เป็นผู้ต้องขังกองนอกประจำร้านหับเผย ของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ขณะหลบหนีสวมชุดหมีสีส้มของเรือนจำ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อเรมเบสต้า สีดำ ทะเบียน 4 ขน 838 กรุงเทพมหานคร หลบหนีไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจไปตรวจสอบบริเวณสวนหย่อมใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ถนนนนทบุรี 1 ห่างจากเรือนจำ 2 กิโลเมตร พบชุดสีส้มที่นักโทษสวมใส่ถอดทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ คาดว่า นักโทษได้เปลี่ยนชุดและขับรถ จยย.หลบหนีไปต่อ ตำรวจสืบสวนสภ.เมืองนนทบุรี สืบสวนจังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปืดตามเส้นทางที่หลบหนี
ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊กของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี โฟสต์ข้อความว่า ผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ท่านใดพบเห็นบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 191 หรือแจ้งประสานยังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-526-6481
