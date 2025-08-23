เทศบาลเขาสามยอดชี้วัดพระบาทน้ำพุดองศพเก็บไว้ เป็นความผิด ต้องเสียค่าปรับ

ความคืบหน้าการติดตามวัดพระบาทน้ำพุจะดำเนินการฌาปนกิจศพที่ถูกดองไว้ในห้องศาลาธรรมสังเวช วัดพระบาทน้ำพุ นั้น นายสามารถ ศรีทรง รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด เปิดเผยว่า การที่วัดเก็บศพไว้นั้น ผิดกฎหมาย ตามที่ได้รับคำสั่งตามกฎกระทรวงสาธารณสุขห้ามเก็บศพไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต และผิดกฎหมายทางเทศบาลที่จะต้องเรียกให้มาเสียค่าปรับศพละไม่เกิน 1,000 บาท วัดจะต้องมาเสียค่าปรับที่ดองศพเก็บไว้ ถึงแม้วัดจะอ้างว่าเก็บไว้เป็นวิทยาทาน หรืออุทาหรณ์ก็ตาม
ส่วนการดำเนินการฌาปนกิจศพเหล่านั้น จะต้องดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์ของแต่ละศพก่อน ว่าตรงกับผู้เสียชีวิตจำนวน 20 ศพหรือไม่ ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเสร็จเรียบร้อยจำนวน 15 ศพ ตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการมอบให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุดำเนินการนำไปทำการฌาปนกิจได้เลย
นายสามารถ กล่าวอีกว่า หลังการตรวจประวัติผู้ตายทั้งหมดแล้ว ทางเจ้าคณะตำบลเขาสามยอดหรือรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพูก็จะดำเนินการทำพิธีทางศาสนา แล้วนำไปดำเนินการฌาปนกิจทันที
ในขณะเดียวกัน นางชิดชม อายุ 80 ปี ได้เดินทางมาที่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อมาแสดงตัวเป็นญาติของศพ นายไสว อดีตนายอำเภอ และกระดูกของนางปิ่นทองภรรยาของอดีตนายอำเภอ ที่เหลือแต่กระดูกเผาแล้วใส่โหลวางไว้ใต้โครงกระดูกของอดีตนายอำเภอ เช่นเดียวกัน ก็อยู่ภายในศาลาธรรมสังเวชนี้ เพื่อยืนยันกับทางวัด และยินยอมให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุดำเนินการทางศาสนาไปได้เลย
ส่วนการดำเนินการฌาปนกิจศพเหล่านั้น จะต้องดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์ของแต่ละศพก่อน ว่าตรงกับผู้เสียชีวิตจำนวน 20 ศพหรือไม่ ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเสร็จเรียบร้อยจำนวน 15 ศพ ตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการมอบให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุดำเนินการนำไปทำการฌาปนกิจได้เลย
นายสามารถ กล่าวอีกว่า หลังการตรวจประวัติผู้ตายทั้งหมดแล้ว ทางเจ้าคณะตำบลเขาสามยอดหรือรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพูก็จะดำเนินการทำพิธีทางศาสนา แล้วนำไปดำเนินการฌาปนกิจทันที
ในขณะเดียวกัน นางชิดชม อายุ 80 ปี ได้เดินทางมาที่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อมาแสดงตัวเป็นญาติของศพ นายไสว อดีตนายอำเภอ และกระดูกของนางปิ่นทองภรรยาของอดีตนายอำเภอ ที่เหลือแต่กระดูกเผาแล้วใส่โหลวางไว้ใต้โครงกระดูกของอดีตนายอำเภอ เช่นเดียวกัน ก็อยู่ภายในศาลาธรรมสังเวชนี้ เพื่อยืนยันกับทางวัด และยินยอมให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุดำเนินการทางศาสนาไปได้เลย