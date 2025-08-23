วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 25 ส.ค.นี้

นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เเละสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการผู้จัดการ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและการเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
นอกจากนี้ การจัดพิธีดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและสังคม
