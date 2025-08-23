ข่าวจริง! กินผักสด-ผลไม้ดิบโดยไม่ล้าง เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิตืดหมู

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กินผักสดและผลไม้ดิบโดยไม่ล้างให้ดี เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิตืดหมูนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กรมอนามัย ชี้แจงว่า การบริโภคไข่ของพยาธิที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม หรือมือที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะผักและผลไม้สดที่ปลูกในดิน ซึ่งอาจปนเปื้อนอุจจาระที่มีไข่พยาธิ รวมถึงการบริโภคเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุก ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิตืดหมูได้
กรมอนามัย ชี้แจงว่า การบริโภคไข่ของพยาธิที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม หรือมือที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะผักและผลไม้สดที่ปลูกในดิน ซึ่งอาจปนเปื้อนอุจจาระที่มีไข่พยาธิ รวมถึงการบริโภคเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุก ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิตืดหมูได้