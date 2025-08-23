xs
อินเทล ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ตกลงขายหุ้น 10% ให้กับรัฐบาลวอชิงตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า อินเทล และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่า บริษัทผู้ผลิตชิปได้ตกลงขายหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ให้กับรัฐบาลวอชิงตัน เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือจำนวนมากที่ได้รับ ซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาไว้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโจ ไบเดน

อินเทล ระบุว่า ภายใต้ข้อตกลงนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จะได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 433.3 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 9.9 เปอร์เซ็นต์ ในบริษัท โดยคิดเป็นเงินลงทุนมูลค่า 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 288,182 ล้านบาท