อินเทล ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ตกลงขายหุ้น 10% ให้กับรัฐบาลวอชิงตัน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า อินเทล และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่า บริษัทผู้ผลิตชิปได้ตกลงขายหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ให้กับรัฐบาลวอชิงตัน เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือจำนวนมากที่ได้รับ ซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาไว้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโจ ไบเดน
อินเทล ระบุว่า ภายใต้ข้อตกลงนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จะได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 433.3 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 9.9 เปอร์เซ็นต์ ในบริษัท โดยคิดเป็นเงินลงทุนมูลค่า 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 288,182 ล้านบาท
อินเทล ระบุว่า ภายใต้ข้อตกลงนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จะได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 433.3 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 9.9 เปอร์เซ็นต์ ในบริษัท โดยคิดเป็นเงินลงทุนมูลค่า 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 288,182 ล้านบาท