รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดตัว Zipline Roi Et Tower อย่างเป็นทางการที่หอโหวดร้อยเอ็ด

วันนี้ (23 ส.ค.) นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดตัว Zipline Roi Et Tower อย่างเป็นทางการ ที่หอโหวดร้อยเอ็ด
ร่วมด้วย นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล นายสฤษด์ วิฑูร และนายวันชัย คงเกษม ซึ่งมีส่วนผลักดันโครงการสร้าวหอโหวด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
Zipline แห่งใหม่นี้พาดตัวจากความสูงกว่า 101 เมตร บนยอดหอโหวดร้อยเอ็ด ผ่านสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลงไปยังเกาะกลางบึงพลาญชัยระยะทาง 350 เมตร ผู้เล่นจะได้สัมผัสมุมมองเมืองร้อยเอ็ดแบบ 360 องศา พร้อมความตื่นเต้นท้าทายไม่แพ้ Zipline ที่เชียงใหม่ หรือภูเก็ต แต่โดดเด่นกว่า ด้วยการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมอีสานเข้ากับการผจญภัย
นายชัชวาลย์ กล่าวว่า หอโหวดร้อยเอ็ด ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของภาคอีสาน การเพิ่มกิจกรรม Zipline จะช่วยเติมเต็มเสน่ห์การท่องเที่ยวทั้งด้านการเรียนรู้ วัฒนธรรม และความท้าทาย ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ และดึงดูดทั้งคนไทยและต่างชาติให้มาเยือนมากยิ่งขึ้น
