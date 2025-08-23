xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ฝนตกเล็กน้อยที่ลาดกระบัง หนอกจอก

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. มีฝนเล็กน้อยเขตลาดกระบัง หนอกจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุด 3 ชั่วโมงเขตลาดกระบัง 2.5 มิลลิเมตร