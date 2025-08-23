xs
xsm
sm
md
lg

"วิสุทธิ์" ยัน "แพทองธาร" ไม่ลาออกก่อนวันตัดสินคดีคลิปเสียง 29 ส.ค.แน่นอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ และประธาน สส.พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร กับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ พรรคเพื่อไทยมีการเตรียมวอร์รูมติดตามสถานการณ์หรือไม่ ว่า ยังไม่มี ซึ่งกำลังใจของ สส. ในพรรคเชื่อมั่นในตัวของ น.ส.แพทองธาร ว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรต่อประเทศชาติบ้านเมือง มีความปรารถนาดี

ส่วน น.ส.แพทองธาร จะไม่ลาออกจากตำแหน่งก่อนวันตัดสินคดีนั้น นายวิสุทธิ์ ยืนยันว่า ไม่มีเรื่องนี้ ตนไม่เคยได้ยิน