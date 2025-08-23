"รัชนก" จวกการเคหะฯ ให้ข้อมูลเท็จปกป้องเอกชน ปมของบฯ 303 ล.ซ่อมโครงสร้างอาคาร

น.ส.รัชนก สุขประเสริฐ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งปัญหาอัตราการเกิดและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคต ใน กมธ.การสวัสดิการสังคม โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า จากกรณีที่การเคหะแห่งชาติออกมาชี้แจงข่าวเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2569 วาระ 2 โดยอ้างว่า “ผู้เช่ารายย่อยในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จ่ายค่าเช่าในอัตราต่ำกว่าราคาตลาดตามสัญญา” ดิฉันขอชี้แจงว่า นี่ไม่เป็นความจริง และเป็นการบอกกล่าวข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องเอกชน
น.ส.รัชนก ระบุว่า บริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิบริหารพื้นที่ดังกล่าว ได้ปล่อยเช่าช่วงต่อในราคาสูงเกินกว่าที่สัญญากำหนด โดยสัญญาระบุว่า ค่าเช่าช่วงเฉลี่ยต้องไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท แต่บริษัทกลับเรียกเก็บ 2,100-2,700 บาทต่อเดือน นี่คือการละเมิดสัญญาอย่างชัดเจน เป็นการเอาเปรียบประชาชนรายย่อยที่มีรายได้น้อย และเป็นการขูดรีด ขูดเลือด ขูดเนื้อ พี่น้องประชาชนอย่างโจ่งแจ้ง
นอกจากนี้ การขออนุมัติงบประมาณ 303 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างอาคารของการเคหะฯ ก็ไร้ความโปร่งใส ไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าเงินจะถูกใช้ไปรายการซ่อมส่วนใดบ้าง หากการเคหะแห่งชาติมีความโปร่งใสจริง ทำไมถึงไม่มีการเปิดเผยเอกสารสนับสนุน และเมื่อคณะอนุกรรมาธิการขอข้อมูลหรือเรียกเข้ามาชี้แจง ทำไมถึงไม่เข้ามาชี้แจง อ้างติดภารกิจขอเลื่อนกันทุกคน เอกสารที่ขอก็ยังไม่ส่งให้
น.ส.รัชนก ระบุว่า บริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิบริหารพื้นที่ดังกล่าว ได้ปล่อยเช่าช่วงต่อในราคาสูงเกินกว่าที่สัญญากำหนด โดยสัญญาระบุว่า ค่าเช่าช่วงเฉลี่ยต้องไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท แต่บริษัทกลับเรียกเก็บ 2,100-2,700 บาทต่อเดือน นี่คือการละเมิดสัญญาอย่างชัดเจน เป็นการเอาเปรียบประชาชนรายย่อยที่มีรายได้น้อย และเป็นการขูดรีด ขูดเลือด ขูดเนื้อ พี่น้องประชาชนอย่างโจ่งแจ้ง
นอกจากนี้ การขออนุมัติงบประมาณ 303 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างอาคารของการเคหะฯ ก็ไร้ความโปร่งใส ไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าเงินจะถูกใช้ไปรายการซ่อมส่วนใดบ้าง หากการเคหะแห่งชาติมีความโปร่งใสจริง ทำไมถึงไม่มีการเปิดเผยเอกสารสนับสนุน และเมื่อคณะอนุกรรมาธิการขอข้อมูลหรือเรียกเข้ามาชี้แจง ทำไมถึงไม่เข้ามาชี้แจง อ้างติดภารกิจขอเลื่อนกันทุกคน เอกสารที่ขอก็ยังไม่ส่งให้