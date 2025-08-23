มข.เปิดนวัตกรรมเครื่องพ่นอัตโนมัติพ่วงท้ายแทรกเตอร์ มุ่งยกระดับเกษตรอัจฉริยะ

รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ผู้คิดค้นและพัฒนาต้นแบบระบบพ่นปุ๋ยน้ำและสารเคมีแบบอัตโนมัติ สำหรับติดตั้งพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร พัฒนาต้นแบบระบบพ่นปุ๋ยน้ำและสารเคมีแบบอัตโนมัติ สำหรับติดตั้งพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เพื่อมุ่งยกระดับการทำเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนการดูแลแปลงอ้อยแบบแม่นยำ ลดต้นทุนแรงงานและเวลา เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยออกแบบให้ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 25–30 แรงม้า ซึ่งเกษตรกรนิยมใช้งานแพร่หลาย