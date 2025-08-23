xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายโมงครึ่ง มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 น. มีฝนเล็กน้อยในเขตวัฒนา คลองเขต บางกะปิ สะพานสูง ลาดกระบัง หนอกจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ