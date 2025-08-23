xs
กองทัพเรือชื่นชม นปท.2/นปท.ทร. กับภารกิจเฟสแรกบนภูมะเขือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (23 ส.ค.) เฟซบุ๊ก กองทัพเรือ โพสต์ข้อความ ระบุว่า ขอชื่นชม นปท.2/นปท.ทร. สังกัดกองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กับภารกิจเฟสแรก บนภูมะเขือ เรียบร้อย ปลอดภัยทุกนาย ส่งกำลังใจเหล่าทหารหาญทุก ๆ นาย