กรมธนารักษ์เปิดโครงการแลนด์ลอร์ด แชริง หวังเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า เปิดตัวโครงการแลนด์ลอร์ด แชริง โดยมอบอำนาจให้ส่วนราชการดำเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนโครงการด้านสังคมและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการมอบอำนาจให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดหาประโยชนในพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครอง กับนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมลงนาม
