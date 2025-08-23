ธอส.สานต่อโครงการคุณสู้ เราช่วย เฟส 2 หวังช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สานต่อ โครงการคุณสู้ เราช่วย เฟสที่ 2 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง โดยเพิ่มคุณสมบัติให้เข้าถึงโครงการได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 หลังจากที่เฟสแรกมีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 97,000 บัญชี
โครงการนี้เปิดให้ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5 ล้านบาท และทำสัญญาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 สามารถเข้าร่วมได้ หากเป็นลูกหนี้ที่ไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 30 วัน รวมถึงลูกหนี้ที่เคยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 หรือมีหนี้ค้างเกิน 365 วัน (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2567) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมต้องไม่มีการก่อหนี้ใหม่ใน 12 เดือนแรก ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น การซ่อมบ้านจากเหตุภัยพิบัติ หรือกู้เพื่อการฟื้นฟูที่จำเป็น
