"ประเสริฐ" เผยศาลฯ นัดชี้ขาดปมคลิปเสียง "แพทองธาร-ฮุน เซน" 29 ส.ค.นี้ คาดได้รับข่าวดี

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีมาตรา 112 ขณะที่ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติชี้ขาดในคดีคลิปเสียงหลุดของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งทางรัฐบาลมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนนั้น รัฐบาลมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้ คาดว่าจะได้รับข่าวดี
ส่วนกรณีศาลยกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร นั้น ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทักษิณโดนกล่าวหามีความชัดเจนขึ้น เมื่อศาลวินิจฉัยแล้ว ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพราะนายทักษิณ เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย คือพรรคไทยรักไทยในอดีต ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรค
