"ไชยา" แจงปิดประชุมสภาฯ ก่อนพิจารณา MOU2543-2544 ยันเป็นการตกลงระหว่างฝ่ายค้าน-รบ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ชี้แจงกรณีชิงปิดประชุมก่อนพิจารณาญัตติ​ MOU 2543-2544 ​เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยยืนยัน​ว่า ได้รับการประสานงานว่า ​หลังกระทู้เสร็จให้เข้าวาระรับทราบรายงานของหน่วยงาน​ 4-5 หน่วยงาน​ แต่วันนั้นมีเพียงหน่วยงานเดียว​ที่มีความพร้อมคือกองทุนสื่อสร้างสรรค์​ จากนั้นได้รับประสานอีกว่า หากไม่มีอะไรแล้วให้ปิดการประชุม​ เพราะฉะนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองรู้สึกเสียใจ​ที่ถูกมองเป็นคนปิดประชุม​ เพื่อหนีปัญหา​ ทั้งที่การตกลงเป็นการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ต้องพูดคุยกันให้จบ และตนเพิ่งฟังจากการสัมภาษณ์​ของฝ่ายค้าน​ว่า​จะมีการเสนอญัตติด้วยวาจา