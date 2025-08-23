"ไชยา" แจงปิดประชุมสภาฯ ก่อนพิจารณา MOU2543-2544 ยันเป็นการตกลงระหว่างฝ่ายค้าน-รบ.

นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ชี้แจงกรณีชิงปิดประชุมก่อนพิจารณาญัตติ MOU 2543-2544 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า ได้รับการประสานงานว่า หลังกระทู้เสร็จให้เข้าวาระรับทราบรายงานของหน่วยงาน 4-5 หน่วยงาน แต่วันนั้นมีเพียงหน่วยงานเดียวที่มีความพร้อมคือกองทุนสื่อสร้างสรรค์ จากนั้นได้รับประสานอีกว่า หากไม่มีอะไรแล้วให้ปิดการประชุม เพราะฉะนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองรู้สึกเสียใจที่ถูกมองเป็นคนปิดประชุม เพื่อหนีปัญหา ทั้งที่การตกลงเป็นการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ต้องพูดคุยกันให้จบ และตนเพิ่งฟังจากการสัมภาษณ์ของฝ่ายค้านว่าจะมีการเสนอญัตติด้วยวาจา