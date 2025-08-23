xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! บัญชีไลน์โบรกเกอร์ชาญชัยรับรองโดย ก.ล.ต. ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง บัญชีไลน์โบรกเกอร์ชาญชัย ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ผ่านการรับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงาน ก.ล.ต.พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เตือนภัยบัญชีไลน์ปลอม จากประเด็นข้างต้น โดย ก.ล.ต. เปิดเผยว่า เป็นการแอบอ้างใช้ชื่อ และโลโก้ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงขอเตือนประชาชนโปรดตั้งสติ อย่ารีบด่วนตัดสินใจลงทุนกับบัญชีไลน์ดังกล่าว