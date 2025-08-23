สหรัฐฯ ปลด "พล.อ.ท.ครูส" จาก ผอ.ดีไอเอ หลังเสนอข่าวการโจมตีทางทหาร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้ (23 ส.ค.) ว่าสื่อท้องถิ่นหลายแห่งในสหรัฐรายงานโดยอ้างเป็นคำกล่าวของแหล่งข่าวระดับสูง ว่า นายพีต เฮกเซธ รมว.กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ลงนามในคำสั่งปลด พล.อ.ท.เจฟฟรีย์ ครูส ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลาโหม ( ดีไอเอ ) เนื่องจากหมดความเชื่อมั่นในตัวของ พล.อ.ท.ครูส
ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ปลด พล.อ.ท.ครูส หลังสำนักงานข่าวกรองกลาโหม เสนอรายงานว่า การโจมตีทางทหารเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้น ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมากเท่าที่หวังไว้ จนสร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
