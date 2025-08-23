รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี เปิดงานเพชรบุรีฟาร์มเฟสต์ 2025 มหกรรมตลาดสินค้าเกษตร

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพชรบุรีฟาร์มเฟสต์ 2025 (Phetchaburi Farm Fest 2025) มหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ของดีจากไร่ สดใหม่ถึงมือคุณ ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2568 โดยมีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัด ณ บริเวณ Food Park ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี