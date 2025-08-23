xs
เกิดน้ำท่วมขัง ถ.แจ้งวัฒนะ ขาออก ช่วงสถานีฯ เมืองทองธานี แต่จราจรยังไม่ติด

23 ส.ค.

FM91 Trafficpro รายงานสภาพจราจรว่า วันนี้ (23 ส.ค.) เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรเล็กน้อยในช่องทางซ้าย บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก บริเวณหน้าแม็คโคร แจ้งวัฒนะ ช่วงสถานีรถไฟฟ้าเมืองทองธานี แต่ทั้งนี้ การจราจรยังไม่ติดขัด