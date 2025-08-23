xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้น 200 บ. ทองรูปพรรณขายออก 52,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 09:07 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 200 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 51,650.00 บาท รับซื้อ 51,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 52,450.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 50,513.12 บาท