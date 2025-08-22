ศรีลังกาจับอดีต ปธน."รานิล วิกรมสิงเห" ข้อหาทุจริตใช้เงินรัฐโดยไม่ชอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกา แถลงการณ์ว่า ตำรวจได้จับกุม อดีตประธานาธิบดีรานิล วิกรมสิงเห ในข้อหาทุจริตจากการใช้เงินของรัฐโดยไม่ชอบ โดยข้อหานี้ เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ ขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อร่วมประชุมกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 77 ประเทศ ที่คิวบา ในปี 2566 แต่นายวิกรมสิงเห ได้แวะสหราชอาณาจักรในช่วงขากลับ เพื่อร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยวูล์ฟแฮมตัน ซึ่งพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า เป็นการใช้จ่ายเงินของรัฐ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยพนักงานสอบสวนจะนำตัวนายวิกรมสิงเหไปปรากฎตัวต่อศาลในกรุงโคลัมโบในวันนี้ (22 ส.ค.) เพื่อไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา ด้านนายวิกรมสิงเหให้การปฏิเสธ
สำหรับนายวิกรมสิงเห ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของศรีลังกา ระหว่างปี 2565-2567 โดยรับตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงที่ประเทศประสบวิกฤตเศรษฐกิจร้ายแรงที่สุด อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงใหญ่ มีการบุกยึดทำเนียบรัฐบาล ทำให้นายโกตาบายา ราชปักษา ผู้นำคนก่อน ต้องลาออกและหนีออกนอกประเทศ
