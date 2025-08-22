ประชุม RBC ไทย-กัมพูชาวันนี้ เห็นชอบข้อตกลงประชุม GBC ทั้ง 13 ประเด็น

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย - กัมพูชา สมัยวิสามัญ กองทัพภาคที่ 1 กับ ภูมิภาคทหารที่ 5 วันนี้ (22 ส.ค.) ผลสรุปตกลงกันด้วยดี เห็นชอบปฏิบัติตามข้อตกลงของการประชุม GBC ทั้ง 13 ประเด็น และประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
เห็นชอบร่วมกัน ในการร่วมมือ เรื่องกำจัดทุ่นระเบิด (โดยพิจารณาหารือร่วมกันในการประชุม GBC ครั้งต่อไป)
เห็นชอบร่วมกัน ร่วมมือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
เห็นชอบร่วมกัน จัดตั้งชุดประสานงาน (Coordinating Group: CG) และ คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC)
การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนที่มีการละเมิด MOU 43 กัมพูชาขอให้ใช้กลไกอื่นในการหารือ เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจของ RBC
