คลังเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 68 มั่นใจ GDP โตมากกว่า 2%

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2568 โดยอยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการทางภาษี เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งจะออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 1–2 กันยายนนี้ ส่วนวุฒิสภาจะพิจารณาเมื่อไรขึ้นอยู่กับวุฒิสภา ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยืนยันว่า จะผ่านวุฒิสภาทันวันที่ 1 ตุลาคม 2568 แน่นอน เพราะยังมีเวลาเหลืออีก 1 เดือน มั่นใจว่า จีดีพี ปี 2568 จะขยายตัวได้มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ แน่นอน
